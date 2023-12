Tchad : Mansoura Hamid mène une forte délégation pour le OUI au Référendum dans le Borkou

Peu après le lancement officiel de la campagne référendaire dans la province du Borkou, une importante délégation d'élite politique, dirigée par la députée Mansoura Hamid Nouri et incluant l'ancien ministre Mahamat Bechir Okormi, Mahamat Issa Halikimi, le Directeur Général Mahamat Kochi Bokor, ainsi que les généraux Kalimi Koudimi et Ousmane Djokoya, accompagnés de plusieurs cadres, s'est rendue dans le département de Kouba.



La chef de mission, Mansoura Hamid Nouri, a indiqué que cette campagne vise à remplir leur devoir civique et à encourager la population à voter OUI pour l'unité nationale du Tchad.