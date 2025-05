Tchad - Mao : Intervention rapide des Sapeurs-Pompiers face à l'incendie nocturne d'Alfari

De nombreux foyers ont été touchés par les flammes, entraînant des pertes matérielles considérables pour les habitants de ce quartier.





La commune de Mao a tenu à souligner la réactivité et l'efficacité des sapeurs-pompiers, dont l'intervention rapide a permis de maîtriser l'incendie et d'empêcher une propagation plus étendue des dégâts aux habitations avoisinantes.





Cet événement tragique met en évidence l'importance cruciale d'une intervention prompte et coordonnée des services d'urgence pour minimiser les pertes humaines et matérielles en cas d'incendie.