Tchad - Mao : Les parajures outillées pour une meilleure prise en charge des VBG

Dans son discours d'ouverture, Mme Monodjim Betoloum Koutou, cheffe de mission de l'AFJT, a souligné l'importance de l'écoute active dans le processus d'accompagnement des victimes de VBG. "L'écoute, c'est offrir aux victimes un espace sûr où elles peuvent exprimer leurs souffrances sans jugement", a-t-elle déclaré. "C'est leur permettre de reprendre confiance en elles et de prendre les rênes de leur vie."



Au cours de ces trois jours, les participantes bénéficieront d'une formation théorique et pratique sur les violences physiques, psychologiques, sexuelles, économiques, les conséquences des VBG sur la santé physique et mentale des victimes et les techniques d'écoute active.



Cette formation est rendue possible grâce au soutien financier et technique de partenaires clés tels que MUSKOKA et ONU Femmes, qui œuvrent depuis de nombreuses années pour promouvoir les droits des femmes et lutter contre les violences basées sur le genre.



En renforçant les capacités des parajures, l'AFJT contribue à améliorer la prise en charge des femmes victimes de VBG à Mao. Ces acteurs de terrain jouent un rôle essentiel dans l'identification des cas, l'orientation des victimes vers les services appropriés et la sensibilisation des communautés.