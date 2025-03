Tchad - Mao : Sécurité renforcée à l'approche du Ramadan

Lors de cette réunion, les participants ont consacré leur temps à élaborer une stratégie efficace pour lutter contre les vols et améliorer la sécurité générale. La question de la sécurité revêt une importance particulière à la veille de cette période festive, où une affluence accrue est attendue dans les marchés et les lieux de rassemblement. Le Général Asseif Mahamat Assouni a remercié les forces de l'ordre pour leur engagement et a renforcé l'importance de redoubler d'efforts dans la lutte contre la criminalité. Il a également appelé la population à collaborer étroitement avec les forces de l’ordre pour aider à identifier et traquer les bandits et autres individus hors la loi.