N'Djaména : Les autorités renforcent la sécurité et la prévention des inondations

L'objectif de cette rencontre était de débattre des défis sécuritaires de N'Djaména et des mesures à prendre pour lutter contre les inondations et l'insécurité. Lors de ses précédentes visites dans les dix arrondissements de la ville, Mme Amina Kodjiana avait déjà mis en place des conventions visant à impliquer activement tous les acteurs dans les activités liées à la sécurité urbaine. Elle a de nouveau insisté sur l'importance de l'engagement collectif pour une ville plus sûre.







« Nous avons pu constater l’importance d’une collaboration forte entre les autorités locales et les citoyens pour la mise en place de solutions concrètes pour la sécurité de la ville », a déclaré Mme Kodjiana. Elle a exhorté les acteurs concernés à assumer pleinement leurs responsabilités et à démontrer leur dynamisme pour améliorer la sécurité et la qualité de vie dans la capitale, y compris dans les arrondissements, quartiers et carrés.







De son côté, Ahmat Oumar Ahmat, le Ministre délégué à l’Administration du territoire, a souligné la nécessité d'une vigilance accrue de la part des délégués et des chefs de carrés, rappelant que « la capitale est vaste et complexe ». Selon lui, chaque acteur, à son niveau, porte une responsabilité cruciale dans la gestion de la sécurité de N'Djaména. Il a également insisté sur l'importance de la coopération entre les différents responsables à tous les niveaux pour garantir la protection de la ville et de sa population.