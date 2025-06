Tchad : L'Église Évangélique des Nations apporte son soutien aux victimes du conflit de Mandakaou

Touchés par le drame de Mandakaou, les fidèles de l'église ont collectivement réuni des dons composés de vivres et non-vivres, incluant des sacs de céréales, des cartons de savon, des pâtes alimentaires, des vêtements et des médicaments, entre autres.







Le Pasteur Serge Olivier Mbété de l'Église Évangélique des Nations a affirmé que cette mission avait pour but de partager des messages de réconfort et d'apporter un soutien matériel aux victimes de cette tragédie.







Les représentants des communautés de Mandakaou se sont dits profondément touchés par ce geste, qu'ils considèrent comme une preuve de l'amour de l'Église Évangélique des Nations à leur égard.







La délégation a également eu l'honneur de compter parmi ses membres la présence de Djégoltar Armand, conseiller à la communication du Chef de l'État. Ce dernier a tenu à exprimer sa solidarité envers les habitants de Mandakaou et s'est montré très attentif aux doléances des communautés, qui aspirent à une réconciliation rapide pour un retour à la normale. Le conseiller du Chef de l'État s'est engagé à faciliter autant que possible ces négociations afin que la paix et la quiétude reviennent dans cette localité.