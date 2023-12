TCHAD

Tchad : Mao célèbre la Journée de la liberté et de la démocratie à 33 ans

Alwihda Info | Par Djidda Mahamat Oumar - 1 Décembre 2023

La ville de Mao a célébré la 33e Journée de la Liberté et de la Démocratie le 1er décembre 2023. Le gouverneur de la province du Kanem, le Contrôleur général Issaka Hassane Jogoï, a présidé la cérémonie qui s'est tenue à la Place de l'Indépendance. Il y avait également des représentants des autorités administratives, militaires et traditionnelles, ainsi que des partis politiques, des ONG et des associations locales.