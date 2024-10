Tchad : Mao célèbre la Journée mondiale des enseignants sous le signe du renouveau éducatif

Le thème de cette édition était : "Valoriser les voix des enseignants pour un nouveau contrat social pour l'éducation."



Dans son discours de bienvenue, Mouta Kosso, Président du Comité d'Organisation, a exprimé ses remerciements à tous ceux qui ont contribué au succès de l'événement. Abdramane Adoum Maï, Secrétaire Général du Syndicat des enseignants du Tchad, section du Kanem, a saisi l'occasion pour souligner l'importance du rôle des enseignants, ainsi que les défis auxquels ils sont confrontés au quotidien dans l'exercice de leur mission.



Diverses recommandations ont été formulées à l'endroit de l'État et des partenaires du système éducatif afin de résoudre les difficultés persistantes rencontrées par le secteur de l'éducation.



Le Gouverneur Issaka Hassane Jogoï a, pour sa part, rappelé l'objectif principal de la Journée mondiale des enseignants : sensibiliser l'opinion publique sur l'importance du rôle des enseignants dans le système éducatif, tout en évaluant la qualité de leur travail. Il a également exhorté les enseignants à regagner leurs postes de travail sans tarder et incité les parents à envoyer leurs enfants à l'école, tout en les suivant de près.



Enfin, le Gouverneur a assuré que les recommandations formulées seraient transmises aux autorités compétentes et a appelé les responsables scolaires à veiller à un suivi rigoureux des activités pédagogiques pour relever les nombreux défis auxquels l'éducation est confrontée.