Tchad : Mao célèbre la tradition avec la fête annuelle du Sultan du Kanem

L'événement a vu la participation non seulement des résidents de Mao mais également de nombreux invités de marque. Parmi eux, le Gouverneur du Kanem, le Contrôleur Général Issaka Hassane Jogoï, ainsi qu'une élite d'autorités administratives, civiles et militaires. Des cadres et dignitaires venant de N'Djamena et d'autres provinces se sont également joints à la célébration pour partager ce moment festif.



Les festivités ont été égayées par des représentations éblouissantes de danses traditionnelles, véritables expressions de l'âme et du cœur du Kanem. Les danses ganga, kidi, tchegueni, bala et nangara, interprétées durant la fête, ont non seulement mis en avant l'art unique de la province mais ont aussi renforcé le lien profond entre le peuple et ses traditions séculaires.