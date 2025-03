Tchad : Mao donne le coup d'envoi de la Semaine Nationale de la Femme et de la Journée Internationale de la Femme

Le 28 février 2025, le ministère de la Santé publique a officiellement lancé les activités du régime 3 de la Couverture Santé Universelle (CSU). La cérémonie s'est tenue en présence du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, représentant le Chef de l'État, Maréchal du Tchad. Un Système d’Enregistrement Sécurisé Lors de l'événement, Abdelsalam Hamat Djamous, directeur général adjoint de la CNAS, a souligné l'importance de renforcer la sécurité des données afin d'éviter les inscriptions multiples ou frauduleuses. Un nouveau système d'enregistrement fiable a été mis en place pour faciliter l'accès aux soins en éliminant les obstacles liés aux pièces justificatives.

Pour garantir une approche inclusive, des comités locaux diversifiés ont été instaurés pour valider les listes des bénéficiaires dans chaque communauté. Engagement des Partenaires Techniques et Financiers Dr Abdoulaye Yam, représentant par intérim de l'OMS au Tchad, a affirmé que le démarrage de la CSU témoigne de la volonté politique des autorités de promouvoir la santé publique. Il a également réitéré l'engagement des partenaires techniques et financiers à soutenir le gouvernement tchadien dans le renforcement du système de santé pour garantir un accès équitable aux soins. Une Initiative pour l’Équité en Santé Dr Abdelmadjid Abderahim, ministre de la Santé publique et de la Prévention, a précisé que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la CSU, visant à garantir un accès équitable aux soins. Ce programme met l’accent sur la disponibilité et la qualité des services de santé, notamment pour les populations rurales et les groupes défavorisés.

L’initiative vise également à réduire les obstacles financiers, limitant ainsi les dépenses de santé catastrophiques et évitant les paiements directs lors des consultations. Un Tournant Décisif pour la Santé au Tchad Dans son discours, Dr Mahamat Ahmat Alhabo, ministre d'État et secrétaire général de la présidence, a déclaré que ce lancement marque un tournant décisif dans la lutte contre les inégalités en matière de santé. Il a insisté sur l'importance de réduire les souffrances des populations et d'assurer à chaque citoyen le droit à des soins de santé adaptés et accessibles.