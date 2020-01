Tchad : Maracana Arena, la nouvelle salle de jeux à N'Djamena

Une nouvelle salle de jeux, Maracana Arena, a été inaugurée samedi à Klemat, dans le 2ème arrondissement de N'Djamena.



L'inauguration a eu lieu en présence de la maire 1ère adjointe de la ville de N’Djamena, et du secrétaire général adjoint de la commune du 2ème arrondissement, Barkaï Youssouf.



Selon l’initiateur Saleh Issa, la construction de la salle n'a pas été sans difficultés, mais la qualité a toujours un prix.



"J’ai voulu faire quelque chose de nouveau, mettre en place un endroit accueillant, un endroit innovant, un endroit où tout le monde a sa place pour s’épanouir", a expliqué Saleh Issa.



"Cette quête de la qualité et d’innovation a commencé d’abord par la construction du mini terrain : 25 mètres de large pour 40 mètres de long, avec ses superficies de prêt de 1000 m2, c’est tout simplement le plus grand mini terrain de la capitale", ajoute-t-il.



La salle est équipée de vestiaires et de douches. Les joueurs ont à leur disposition des consoles de jeux de dernière génération, une table de billard et d'autres appareils.



"Les usages de la salle seront gâtés. Non seulement ils auront accès aux dernières nouveautés de jeux mais ils pourront aussi acheter les produits de L'Amandine sur place, une pâtisserie de renom qui propose des gâteaux, glaces, pizzas et sandwichs avec des qualités inégalées", souligne le promoteur.



Le secrétaire général adjoint de la commune du 2ème arrondissement, Barkai Youssouf, a remercié l’initiateur de ce projet qui a fait des efforts pour réaliser cette structure.