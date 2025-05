Tchad : Masra Succes interpellé pour incitation à la haine et violences à Mandakao

Cette arrestation intervient à la suite de l’attaque survenue le 14 mai 2025 à Mandakao, un village situé à 18 kilomètres de Bénamar, dans la province du Logone Occidental. Selon les résultats des premières enquêtes menées par la police judiciaire, M. MASRA SUCCÈS serait présumé impliqué dans des appels à la haine et à la violence, notamment à travers des messages diffusés sur les réseaux sociaux, appelant la population à s’armer contre une communauté résidant dans la zone.



Le parquet rapporte un bilan tragique de ces violences : 42 victimes, en majorité des femmes et des enfants, des habitations incendiées et des sépultures profanées.



Les faits reprochés sont d’une extrême gravité et relèvent notamment des infractions suivantes :

– incitation à la haine et à la révolte,

– constitution et complicité de bandes armées,

– complicité d’assassinat,

– incendie volontaire,

– profanation de sépultures.



Le procureur de la République, Oumar Mahamat Kedelaye, précise que cette interpellation s’inscrit dans le cadre d’une procédure judiciaire de droit commun. L’action publique ayant été déclenchée, la procédure suit son cours, et toutes les personnes impliquées devront répondre de leurs actes conformément aux lois en vigueur.



Le parquet affirme son engagement à garantir la transparence et le respect des droits dans le cadre de cette affaire, tout en rappelant l’importance de préserver la paix, la cohésion sociale et le respect de l'État de droit.