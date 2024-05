Tchad : Masra demande aux Tchadiens de rendre hommage à « ces dizaines de compatriotes dont la vie est emportée par des tirs »

Succès Masra, qui a été déclaré deuxième à la présidentielle du 6 mai dernier, avait promis lors de sa campagne de mettre fin à 60 ans d’obscurité au Tchad. Il avait aussi promis un paquet minimum de dignité pour chaque Tchadien s’il est élu, incluant l’éducation, la santé et le logement. Son retour d’exil a ravivé ses espoirs de conquérir le fauteuil présidentiel.



En ces temps difficiles, allumer une bougie en mémoire des victimes est un geste symbolique qui rappelle l’importance de la paix et de la solidarité. Espérons que les voix de ceux qui demandent justice et liberté seront entendues et que le Tchad puisse trouver un chemin vers un avenir meilleur.