Tchad : Massenya enregistre la hauteur de pluie la plus élevée avec 15.2mm (ANAM)

Selon le bulletin de la prévision météorologique quotidienne, publié par l’Agence Nationale de la Météorologie (ANAM), au cours de la matinée du mercredi 18 septembre 2024, l'atmosphère est calme. Il n’y a pas de phénomène significatif, et l’on constate un bon ensoleillement sur toute l’étendue nationale.



Dans l’après-midi, des manifestations pluvio-orageuses probables affecteront les deux Mayo-Kebbi, le Moyen-Chari, le Mandoul, la Tandjilé, les deux Logone, le Barh-Elgazal, le Batha, le Kanem, le Lac, le Ouaddaï, le Salamat, le Sila, le Hadjer-Lamis, le Chari-Baguirmi et la ville de Ndjamena.



Le Front-Intertropical (FIT) a oscillé toujours entre le 17ème et le 16ème degré de latitude Nord suivant l’axe Faya-Amdjarass. Les vents dominants d’intensité modérée à faible dans les basses couches sont de secteur Nord-Est au Nord, et Ouest à Sud-Ouest au Centre et Sud du pays, avec des vitesses moyennes respectives 26 km/h au Nord, 16 km/h au Centre et 08 km/h au Sud.



Les hauteurs de pluie du 17 septembre 2024 : N’Djamena Météo : 3.4mm, Goré : 0.8mm, Dourbali: 8.8mm, Massenya: 15.2mm, Bailli: 7.2mm, Doba:7.0mm, Laï:4.7mm, Pala: 4.8mm.



Evolution du temps pour la nuit et la journée du 19 septembre 2024

Pendant la nuit et la matinée de demain, des phénomènes pluvieuses et orageuses probable se produiront dans le Guera, le Salamat, le Moyen-Chari, les deux Mayo-Kebbi, le Kanem, le Chari-Baguirmi, la ville de Ndjamena et ses environs.



Le Front-Intertropical (FIT) fluctuera autour du 16ème degré de latitude Nord suivant l’axe: Kouba-oulanga_Kalaït. Les vents dominants d’intensité modérée à faible dans les basses couches seront de secteur Nord-Est au Nord et Sud-Ouest au Centre et Sud du pays, avec des vitesses moyennes respectives 28 km/h au Nord, 18 km/h au Centre et 08km/h au Sud.