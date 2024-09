Tchad : Match Tchad vs Côte d'Ivoire - Entrée gratuite !

Le ministre de la Jeunesse et des Sports a lancé un appel à tous les Tchadiens vivant au Cameroun, en particulier à Douala et Yaoundé, pour se mobiliser massivement au stade.



Informations pour les supporters

Cette initiative vise à encourager la participation des compatriotes tchadiens vivant au Cameroun à cet événement sportif. Les fans sont invités à venir soutenir leur équipe sans frais d'entrée.



Détails du match

Match: Tchad vs Côte d'Ivoire

Date: 10 septembre 2024

Heure: 20h00

Lieu: Stade Amadou Ahidjo de Yaoundé

Entrée: Gratuite