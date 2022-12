Tchad : Mbang Hadji Woli en tournée pour la cohabitation dans le département du Baguirmi

Dans le cadre de la sensibilisation pour la cohabitation pacifique et le vivre-ensemble, le sultan du Chari-Baguirmi, Sa Majesté Mbang Hadji Woli Mahamat, poursuit sa tournée avec l'étape de Bodoro, dans le département du Baguirmi, sous-préfecture de Massenya.



En meeting populaire, le sultan a exhorté les populations à garder le même élan dans la cohabitation et à se conformer aux lois du pays. "Il faut oublier les comportements néfastes qui sont en contradiction avec la loi, qui entraînent des divergences entre nous qui déstabilisent notre pays", a-t-il dit.



Aux yeux du sultan, l'émergence est recherchée à travers la mise en oeuvre progressive des résolutions du dialogue national inclusif et souverain, durant la seconde phase de transition.



Dès lors qu'une personne séjourne durant 40 jours dans la localité, il doit être considéré comme un baguirmien et accepté, dès lors qu'il se conforme aux us et coutumes, a préconisé Sa Majesté Mbang Hadji Woli Mahamat. Et ce, afin de vivre en harmonie et dans la quiétude.