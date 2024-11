Tchad - Mbikou : Le corps d'un bébé retrouvé, sa mère portée disparue

Un fait divers tragique vient de secouer la ville de Mbikou. Le corps sans vie d'un bébé âgé d'un an et demi a été retrouvé, abandonné par sa propre mère. Ce drame a suscité une vive émotion au sein de la communauté locale et a mis en lumière les difficultés sociales auxquelles sont confrontées certaines familles.





Selon les premiers éléments de l'enquête, la mère aurait quitté le domicile familial il y a près de six mois, laissant derrière elle son bébé et son époux, Bekissiel Nestor. Les raisons de son départ seraient liées à des difficultés financières liées à la période de soudure, une période de disette alimentaire qui sévit régulièrement dans la région.





Alertées par la découverte macabre, les autorités locales se sont rapidement rendues sur les lieux. Le maire de Mbikou, Mbailaou Betoloum Urbain, accompagné des forces de l'ordre, a ordonné l'inhumation du corps du bébé. Une enquête a été ouverte pour retrouver la mère et comprendre les circonstances exactes de ce drame.







Les raisons qui ont poussé cette jeune mère à commettre un tel acte restent floues. Les enquêtes en cours devraient permettre d'y voir plus clair et de déterminer si elle a bénéficié d'un quelconque soutien psychologique ou social avant de prendre cette décision désespérée.





Ce drame soulève également la question de la prise en charge des familles en difficulté, notamment pendant les périodes de crise alimentaire. Il est essentiel de mettre en place des dispositifs d'accompagnement pour prévenir de tels drames et protéger les enfants les plus vulnérables.







La découverte du corps du bébé a suscité une vive émotion au sein de la communauté locale. De nombreux habitants de Mbikou ont exprimé leur consternation et leur solidarité envers la famille endeuillée. Des initiatives de collecte de fonds pourraient être mises en place pour soutenir le père dans cette épreuve.