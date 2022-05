Tchad : Me. Max Loalngar embarqué de force par des hommes en civil

N’Djamena - Le coordonnateur de Wakit Tamma et président de la Ligue tchadienne des droits de l’Homme (LTDH), Me. Max Loalngar, a été arrêté ce 17 mai en fin de matinée par des hommes non identifiés à bord de deux véhicules, ont rapporté des témoins. Les hommes en civil se seraient présentés comme des policiers.



Lundi, Me. Max Loalngar avait été convoqué par la direction de la police judiciaire afin d’être entendu aux renseignements généraux. Cette convocation fait suite à la manifestation du 14 mai qui a dégénéré. L’avocat ne s’est toutefois pas rendu à la convocation.