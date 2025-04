Tchad : Mercuriale des prix du ciment à N'Djamena

Les prix de référence des sacs de ciment au sein des grossistes de N'Djamena ont été formalisés dans un tableau, dont l’objectif est de servir de guide pour les opérateurs économiques et les consommateurs. Ce tableau est essentiel pour maintenir l'ordre et la régularité dans le secteur.



Respect des Prix de Référence Le ministère souligne l'importance de respecter scrupuleusement ces prix de référence lors des transactions dans les points de vente. Tout manquement à cette règle pourrait entraîner des sanctions, conformément à la réglementation en vigueur. Cela vise non seulement à protéger les consommateurs, mais aussi à créer un environnement compétitif équitable pour les opérateurs économiques.



Cette initiative représente une démarche proactive pour stabiliser le marché du ciment, un matériau de construction vital. En fixant des prix de référence, le gouvernement cherche à éviter les abus de la part des commerçants et à faciliter l'accès au ciment pour les consommateurs, en particulier dans un contexte de hausse des prix des matières premières.