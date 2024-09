Tchad : Mise en place d’un service de gestion des déchets à Moundou

Le 3e adjoint au Président de l'autorité intérimaire de la commune, Aldembaye Clément, a accueilli ce service. Lors de son discours, Sylvaine Oudin, directrice pays de l'ONG, a souligné l'importance de cette initiative, qui mobilise 25 agents pré-collecteurs. Leur mission est de gérer les déchets pour lutter contre les maladies et garantir la propreté de la ville.



Sylvaine Oudin a remis des outils de travail aux membres de l'unité de gestion, tout en les encourageant à les utiliser de manière responsable. Elle a également appelé les autorités locales à soutenir ce service pour en maximiser l'impact.



Le 3e adjoint, Aldembaye Clément, a salué cette collaboration entre l'ONG et la mairie, la qualifiant de "résultat palpable d'une action conjointe". Il a insisté sur la nécessité pour les membres de l'unité de gestion de tenir des réunions d'évaluation régulières afin d'assurer le succès de leur mission.



Aldembaye Clément a également exhorté les Opérateurs Privés de Collecte (OPC) à s'acquitter de leurs taxes de déversement et d'abonnement. Cela permettra à la mairie d'assurer une gestion rationnelle et efficace de ce nouveau service.



Cette initiative représente un pas important vers une meilleure gestion des déchets à Moundou, contribuant à la santé publique et à la propreté de la ville. La collaboration entre l'ONG Initiative-Développement et la mairie est essentielle pour le succès de ce projet.