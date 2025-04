Tchad : Mission d'échange en Chine pour le projet de modernisation du CHU-ATC

Au cours de leur séjour en Chine, la délégation tchadienne a visité les entreprises chinoises partenaires impliquées dans l’exécution du projet. L'objectif principal de ces rencontres était d'examiner en détail les plans techniques et architecturaux du futur CHU-ATC.





Cette étape cruciale, qui s'est déroulée à Pékin, a permis à la délégation d'évaluer minutieusement les équipements médicaux de pointe destinés aux différents services de l'hôpital, notamment les blocs opératoires, les unités d’anesthésie et de réanimation, les services de soins intensifs, d'imagerie médicale, des urgences et d'hospitalisation.





L'équipe tchadienne a également eu l'opportunité de visiter un centre médical de l’armée populaire chinoise, où elle a pu examiner un scanner ANKE de 64 barrettes, un équipement d'imagerie médicale de dernière génération offrant des examens rapides, précis et à faible dose de rayonnement.





Le Dr Oumar Hamdane a souligné l'importance stratégique de ce type de scanner pour améliorer la détection précoce des pathologies complexes telles que les traumatismes, les accidents vasculaires cérébraux (AVC) et les cancers. Il a précisé que l'acquisition de cet équipement renforcera considérablement les capacités diagnostiques du futur CHU-ATC, conformément à la politique de modernisation du système de santé prônée par le Chef de l’État, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno.





Par la suite, un échange constructif a eu lieu avec le bureau de coopération du Ministère du Commerce de la Chine. Les deux parties ont salué les efforts conjoints déployés depuis le lancement du projet et ont discuté des étapes à venir. Celles-ci incluent la signature formelle du contrat principal, l’organisation logistique du transport des équipements et matériaux, la mobilisation des équipes chinoises sur le chantier et les programmes de formation spécialisée pour le personnel tchadien. Les deux délégations ont réaffirmé leur engagement commun à faire du CHU-ATC une référence hospitalière au Tchad.





La mission s'est achevée par la signature d’un procès-verbal entre le Directeur Général du CHU-ATC, Dr Oumar Hamdane, et le représentant du CNA (à identifier), validant officiellement les documents techniques du projet. Le Dr Oumar Hamdane a conclu en soulignant que cette étape représente un pas décisif vers la modernisation du système de santé tchadien, le rendant plus accessible et résolument tourné vers l’avenir.