Tchad : Mission mobile aux États-Unis pour l'enrôlement et le renouvellement des passeports de la diaspora

Une équipe ponctuelle sera déployée aux États-Unis du 26 mai au 9 juin 2025, spécifiquement pour effectuer l'enrôlement et le renouvellement des passeports des citoyens tchadiens.





La communauté tchadienne aux États-Unis est invitée à préparer dès à présent les documents suivants :



Deux photos d’identité récentes

Trois pièces d’identité des témoins (parents biologiques)

Anciennes pièces d’identité

Justificatif de profession

Acte de naissance



La communauté tchadienne aux États-Unis et dans les environs est vivement encouragée à se préparer sans tarder et à réunir tous les documents requis avant l'arrivée de l'équipe mobile. Cette initiative est le fruit des efforts des équipes diplomatiques tchadiennes et de l'ANATS pour servir au mieux les besoins de la communauté tchadienne à l'étranger.