Tchad : Mister Bee s'en va à la chasse mais garde sa place

Sorti y a quelques jours, "Je représente" est un titre qui confirme la présence du rappeur Mister Bee dans l’arène de l'art et du respect à l’endroit de ceux qui sont surnommés les “vrais”, c'est-à-dire qu'il ont la confirmation ou la connaissance du bon rap.



Membre du groupe "100 PRJU-G" dont l’album est en finition, M. Bee sait que le milieu rap est l’un des plus compétitifs et que le public est désormais habitué à cette consommation “fast-food”. Il tient à retenir son public qui ne supporte plus l’absence du groupe.



Installé depuis quelques mois au pays de l’oncle Sam, le rappeur nous promet désormais une présence permanente sur la scène musicale tchadienne mais aussi une vision internationale.



Il a, à son actif, déjà quatre titres en solo (Bilan, DFPI, Perdre la tête et le dernier Je représente). Ils sont disponibles sur les plateformes légales telles que Deezer, Spotify, Amazon-Music et Apple Music.



C'est un travail à encourager car tous ces titres sont clipés et disponibles également sur sa chaîne YouTube M.BEE de "100 PRJU-G".