Tchad - Mister K et l'ONPTA : une collaboration au service de la promotion de la culture tchadienne

Mister K a présenté son dernier single, "Fake Mama", qui aborde la thématique des comportements déviants de certaines jeunes filles et leurs conséquences néfastes. Cette initiative artistique vise à sensibiliser la jeunesse et à promouvoir des valeurs positives.



L'artiste a également évoqué ses projets à venir, notamment sa participation au festival de musique Hip Hop "Les Trophées" au Burkina Faso. Cette expérience lui permettra d'enrichir ses connaissances et d'envisager l'organisation d'un événement similaire au Tchad pour soutenir les artistes urbains locaux.



Le Directeur Général de l'ONPTA, Monsieur Fadoul Hamit Moctar, a réaffirmé l'engagement de son institution à soutenir les initiatives culturelles qui contribuent au rayonnement du Tchad.



L'ONPTA apporte un appui technique, financier et matériel aux projets culturels porteurs, en vue de promouvoir la diversité et la richesse de la culture tchadienne.



Cette rencontre illustre la volonté commune de Mister K et de l'ONPTA de valoriser la culture tchadienne et de la porter au-delà des frontières nationales. La collaboration entre l'artiste et l'institution représente une étape importante dans la promotion du patrimoine culturel tchadien et du talent des artistes locaux.