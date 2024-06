Tchad : Mlle Zenaba Issa Bongoro gagne le concours international de langue chinoise

Co-organisé par l'ambassade de Chine et l'Institut Confucius, « Pont vers le chinois », le concours international de langue chinoise, a mis aux prises 8 candidats, dont 6 garçons et 2 filles.



Ce concours en faveur des étudiants de la deuxième année, au département chinois de l'université de Ndjamena, a pour but principal, de susciter l'engouement de la culture et de la langue chinoise. Il est à sa 23ème édition dans le monde et à la 3ème au Tchad.



Il permet aux finalistes sélectionnés de stimuler l'intérêt d'apprendre le chinois et connaître la Chine. Le Pont vers le chinois est devenu une plateforme très importante. Car, c'est vraiment un pont qui relie la Chine et les jeunes des autres pays. Au final, c’est Mlle Zenaba Issa Bongoro qui est la gagnante du concours.



Étaient présents à la cérémonie qui s’est déroulée à la salle rouge de l’ONAMA, l'ambassadeur de la chine au Tchad, Wang Xining, le président de l'université de Ndjamena, les PDG des complexes bilingues tchado-chinois, et bien d'autres invités.



L'ambiance était de taille et l'heureuse Zenaba a profitée de l'occasion pour remercier toutes les parties prenantes au concours. Enfin, une photo de famille a marqué la fin de l'activité.