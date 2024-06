Tchad : Mobilisation sociale contre la fièvre jaune à Kelo

L'objectif était de demander le soutien des leaders de la société pour vulgariser l'information sur la campagne de vaccination contre la fièvre jaune qui se tiendra du 24 au 30 juin 2024.



Le médecin chef du district, Dr. Djatto Sébastien, a expliqué que la fièvre jaune n'a pas de traitement spécifique et que le seul moyen de protection est le vaccin, valable pendant 10 ans.



Le consultant Dr. Beban Behoutam Sylvestre a ajouté que la fièvre jaune est transmise par le moustique de la famille Aedes, et se manifeste par de la fièvre, un jaunissement des yeux, des douleurs abdominales, des vomissements et des urines foncées.



La campagne ciblera les personnes âgées de 9 mois à 60 ans. Le chargé de communication du district a aussi recommandé de dormir sous moustiquaires.

En conclusion, le Préfet a appelé les délégués des arrondissements, les chefs de quartiers et les chefs traditionnels à relayer le message auprès de la population pour assurer le succès de cette campagne de vaccination.