Tchad : Modernisation du cadastre pétrolier pour une gestion optimisée des ressources

Objectifs du Nouveau Cadastre

Des données détaillées sur les infrastructures pétrolières.

Les réserves prouvées.

La production passée.

Formation des Ingénieurs

Mise en Œuvre et Stratégie d'Investissement

Le Ministère du Pétrole, des Mines et de la Géologie du Tchad annonce le lancement d'un ambitieux projet de modernisation du cadastre pétrolier national. Ce projet vise à créer un outil numérique performant pour améliorer la gestion et la valorisation des ressources pétrolières du pays.Actuellement, le cadastre pétrolier tchadien ne met pas suffisamment en valeur le potentiel hydrocarbure du pays, se limitant à la délimitation des blocs et au tracé des pipelines. La nouvelle initiative ambitionne d'intégrer :Ces informations seront accessibles via une plateforme informatique dédiée, facilitant ainsi la prise de décision et la planification stratégique.En plus de la cartographie avancée des ressources, le projet inclut un volet de formation destiné aux ingénieurs du ministère. L'objectif est de renforcer leurs compétences pour assurer la gestion et la mise à jour du cadastre de manière autonome.Le ministère prévoit une mise en œuvre rapide, avec une échéance de trois mois après la signature du contrat avec le prestataire sélectionné. Cette modernisation s'inscrit dans une stratégie plus large visant à attirer davantage d’investissements dans le secteur pétrolier tchadien et à optimiser l’exploitation des ressources nationales.