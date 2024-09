Tchad : « Mon engagement est total et indéfectible » (Mahamat Idriss Deby)

Le Mouvement Patriotique du Salut (MPS) a lancé, ce mercredi 25 septembre, à l'Hôtel Radisson Blu, les travaux de la session extraordinaire des membres du CNS.



La session extraordinaire des membres du CNS vise à élaborer des stratégies claires et pragmatiques qui leur permettront de remporter les prochaines élections législatives, provinciales et communales, et de garantir une majorité solide et stable pour soutenir le Programme politique du président Mahamat Driss Deby Itnο.



Dans l’après-midi, le président de la République Mahamat Idriss Déby s’est rendu au Radisson Blu.



« Le MPS n’est pas un parti politique né et grandi dans un salon climatisé. Le MPS sait pertinemment où il va parce qu’il sait d’où il vient. Les inondations ont engendré de dégâts énormes plongeant nos compatriotes dans la détresse et le désarroi. Je reste à la disposition de la République et de mon parti. Mon engagement est total et indéfectible. J’accepte votre désignation en tant que président d’honneur du MPS. Je dédié cette désignation à tous les pères fondateurs de notre parti », a déclaré le président Mahamat Idriss Deby Itno.