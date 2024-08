Tchad - Mongo : Un atelier pour des médias engagés en faveur des droits de l'homme et de la paix

Le centre de formation ADETIC à Mongo a récemment accueilli des professionnels des médias provenant de quatre provinces du Tchad pour un atelier de formation axé sur les droits de l'homme et la lutte contre les discours de haine, particulièrement en période électorale.



La cérémonie d'ouverture a été présidée par Djerembete Dingamyo, secrétaire général de la province du Guéra. L'événement s'est également tenu en présence du représentant des Nations Unies pour les droits de l'homme et de membres de l'Union des Journalistes du Tchad, soulignant l'importance et l'engagement multilatéral dans cette initiative.



Durant deux jours, les participants bénéficieront d'une formation pour renforcer leurs compétences professionnelles. L'accent sera mis sur les droits de l'homme et leur protection et la lutte contre les discours de haine, en particulier dans le contexte électoral, où les tensions peuvent s'accroître.



Cet atelier vise à préparer les acteurs des médias à jouer un rôle clé dans la promotion des droits humains et à garantir la paix sociale pendant la période électorale. La formation contribuera à une meilleure information du public et à une couverture médiatique responsable.