Tchad : Mongo célèbre la fête du 1er décembre 2019

La fête de la liberté et de la démocratie s'est déroulé ce dimanche 1er décembre 2019 à Mongo, chef-lieu de la province du Guéra. Très tôt le matin, la Place de la nation était bondée d'habitants venus de tous les coins de la ville.



Le programme officiel de la cérémonie de célébration de la journée de la liberté et de la démocratie a été respecté à la lettre. La cérémonie a commencé très tôt et a vu la présence du gouverneur de la province du Guéra, Paul Mbainodoum Ngartelbaye, des autorités civiles, militaires, des chefs traditionnels, des représentants de différents partis politiques, des associations ainsi que des élèves venus de différents établissements.



Les étudiants de l'Université polytechnique de Mongo et des instituts ont également pris part à cette cérémonie marquant le 29ème anniversaire de la liberté et de la démocratie.



La cérémonie a pris fin à 11 heures.