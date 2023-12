Tchad : Mongo conclut les 16 jours d'activisme avec un engagement fort contre la violence de genre

Achta Adoum, Maire adjointe de la commune urbaine de Mongo, a accueilli chaleureusement les participants, affirmant le rôle actif de la commune dans la collaboration avec la délégation de l'action sociale.



Abdelaziz Alhadj Damalia, Délégué provincial du Genre et de la solidarité, a présenté l'historique des 16 jours d'activisme et a évoqué les cas de violence basée sur le genre (VBG) enregistrés dans la province du Guéra.



Djerambété Dingamyo, Secrétaire Général de la province du Guéra, s'est engagé à combattre toutes les formes de violence envers les femmes et les enfants dans la région.



La cérémonie a été ponctuée par un sketch sur la VBG ainsi que des plaidoyers de femmes, réclamant le respect des droits des femmes et l'amélioration de leurs conditions de vie.