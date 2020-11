Tchad : Monseigneur Edmond Djitangar appelle à plus d'engagement pour la cohabitation

L’Archevêque métropolitain de N’Djamena, Monseigneur Edmond Djitangar Goetbé, s'est exprimé samedi à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la paix, de la cohabitation pacifique et de la concorde nationale.



Il a déclaré que "Dieu n'exauce pas nos prières et n'agrée pas nos sacrifices quand nos coeurs sont remplis de rancoeurs et de haines les uns vis-à-vis des autres, ou quand nous n'avons aucun respect de la vie de nos semblables".



"L’exemple vient d’en haut et la confiance d’en bas. Eduquer vos militants non pas à l’exercice de la violence sous toutes ses formes, mais à être avant tout, de bon citoyen", a affirmé Monseigneur Edmond Djitangar Goetbé.



L’Archevêque métropolitain de N’Djamena a ajouté que "la concorde nationale ne se réalisera pas par l’imposition d’une vision unique de l’avenir du pays et de sa gestion, mais par la complémentarité des efforts des uns et des autres pour la sauvegarde du bien commun".



Il a exprimé le souhait que les leaders de la société civile et acteurs de la vie politique soient "plus engagés".



"S’il vous plaît, emboîter nous, les pas en prononçant des paroles et en posant des gestes qui favorisent la paix et la cohabitation pacifique entre vous d’abord, et entrainez y, tous vos militants", a-t-il exhorté.