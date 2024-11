Tchad : Moov Africa a organisé une journée dénommée Moov Yom

Cette opération consiste à vulgariser le service Moov Money auprès du public.



en effet, il y a eu la mobilisation sur le terrain de tout le personnel, du directeur général, en passant par le directeur commercial, le directeur technique, le directeur financier, les commerciaux, et de tous ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller sur le terrain. Ils se sont engagés pour donner un sens particulier à cette journée.



C'était aussi une occasion pour les commerciaux d'être proche de la population, de vulgariser la création des comptes Moov Money et de la sensibiliser pour une meilleure compréhension du nouveau service Money Xpress.



Le directeur commercial, Hably Seid, souligne qu'avec l'interdiction du transfert, côté stock, par les autorités tchadiennes, la clientèle a besoin d'une alternative. C’est pourquoi Moov Africa a lancé Money Xpress, qui permet aux citoyens de transférer de l'argent partout au Tchad, même dans la zone CEMAC.



Le directeur général de Moov Africa, Mohammed Dkhissi pour sa part, souligne qu'avec l'investissement du Tchad sur les transactions monétaires, notamment à travers la digitalisation, Moov Money est une solution incontournable pour les abonnés à la recherche d'un service sécurisé rapide et moins cher.



« Finies les démarches longues et les files d’attente, car en quelques clics l’on peut envoyer de l'argent à ses proches où qu'ils soient », a-t-il lancé.



Par ailleurs, Mohammed Dkhissi s'est réjoui de l'obtention de la certification ISO 9001 : 2015, qui pour lui, témoigne du sérieux dans la façon de servir les clients.