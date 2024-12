Tchad : Moov Africa, acteur incontournable des Télécoms, présente sa certification de la norme ISO 9001

Mohamed Dkhissi, directeur général de Moov Africa, a quant à lui signifier que cette certification n'est pas seulement un titre, mais c'est une reconnaissance officielle pour la gestion du système de qualité de Moov Africa, conforme aux standards internationaux, et qui témoigne de la rigueur, de la professionnalisme, pour répondre aux ententes des clients et des partenaires.



De poursuivre, Mohamed Dkhissi a souligné que tout a commencé en 2019 par la mise en place d'un projet global, jetant la base d'une amélioration continue. Et en 2022, dit-il, ce projet a pris un nouvel élan, avec la création d'une entité dédiée à qualité chargée de concevoir et de gérer un système de management qualité, conclu-t-il.



Signalons qu'avec la certification de la norme ISO 9001 version 2015, Moov Africa entend renforcer son ambition d'être un acteur incontournable des télécommunications, non seulement au Tchad, mais aussi à l'échelle internationale.