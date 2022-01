Tchad : Moov Africa annonce le déploiement de la 4G+ à N’Djamena

D'après le Directeur Général de Moov Africa Tchad, les principales villes du pays continuent à être desservies par la technologie 3G et 4G et bientôt par la 4G+. Cette annonce a été faite au cours d’un point de presse, à la direction générale de Moov Africa Tchad.



Mohammed Dhkissi indique que Moov Africa, entreprise citoyenne, procédera dans les jours à venir à la réduction des tarifs de l’internet jusqu’à 78% sur certaines offres conformément au plan validé par le Chef de l'état, le Président du Conseil Militaire de Transition avec la participation du Ministère des Postes et de l'Economie Numérique et de l'ARCEP.



« Chers clients, vous n’avez pas tort de croire en nous. Votre fidélité à MOOV AFRICA Tchad paye toujours. Les futures offres Internet de MOOV AFRICA seront encore plus alléchantes tant sur les tarifs que sur la qualité. Si dans le passé il était question de couverture réseau avec principalement la 2G qui pour l’essentiel délivrait des services de voix et des services à valeur ajoutée basiques comme le SMS, nous sommes conscient que l’avenir est fait de données », dit-il.