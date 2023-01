Tchad : Moov Africa contribue à la digitalisation des services publics avec le paiement des impôts via Moov Money

La cérémonie de lancement au cours d’une présentation de la nouvelle solution aux invités, sous le patronage de Monsieur TAHIR HAMID NGUILIN, Ministre des Finances, du Budget et des Comptes Publics, en présence du représentant de la Banque Mondiale, du Patronat, et des Directeurs Généraux des banques de la place.



Pour accéder à ce service, l’abonné compose le *800*6# et choisir l’option 4 « IMPOTS ». Il peut effectuer les opérations suivantes pour l’IGL (Impôt Général Libératoire) : Enregistrement, Déclaration, Paiement, Consultation de quittance et d’historique.



En plus de l’IGL, le contribuable pourra payer également les autres impôts.



Une démonstration magistrale a été réalisée uniquement avec Moov Money via le code *800*6*4# par un contribuable devant les différentes autorités et partenaires.



Ce nouveau service est le fruit de la politique du gouvernement de la digitalisation des recettes de l’Etat via le système de télé déclaration et de télépaiement des impôts et taxes à travers e-Tax et du paiement de l’IGL par Mobile Money.



Le Directeur Général de Moov Africa TCHAD a réaffirmé la volonté de sa société à continuer sa collaboration avec le gouvernement pour les futurs projets et contribuer à améliorer la digitalisation des services publics.