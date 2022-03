Tchad : Moov Africa modernise ses équipements pour une meilleure qualité de services

Le ministre de l'Économie numérique et des Postes, Dr. Idriss Saleh Bachar, a visité ce 10 mars des installations de Moov Africa pour constater l’effectivité du déploiement en cours des équipements de nouvelles générations.



À travers ces nouveaux équipements, Moov Africa entend renforcer la qualité des services.



Moov Africa a présenté au ministre et son staff un ancien site qui a été modernisé avec des équipements offrant plus de capacité et de desserte client, et un nouveau site ad hoc qui dispose de 04 sources d’énergies (SNE, solaire, générateur électrique, batterie).



Moov Africa investit pour la satisfaction de sa clientèle et la modernisation des équipements pour maintenir une meilleure qualité de services. Il s'agit d'un engagement pris dans le cadre du protocole d’accord qui le lie l'opérateur avec le gouvernement.