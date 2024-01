Tchad : Moov Africa offre 6 motos aux heureux gagnants de la promo KDO

Les six gagnants se répartissent entre N'Djamena (3) et les provinces (3), notamment Abeche, Goundi, et Sahr. Le Chef de produits SMS & VAS, Gossenadji Etienne, a félicité les heureux gagnants, expliquant que le mécanisme pour participer est très simple. Il suffit d'envoyer un SMS au 555 pour 100 F CFA ou d'acheter des forfaits katirs à partir de 1000 F CFA ou plus, incluant des forfaits SMS, voix et internet.



Les gagnants ont exprimé leur joie pour cette récompense. Atteib Hassan, l'un des gagnants de N'Djamena, encourage les clients de Moov Africa à participer à la promotion pour tenter leur chance de gagner une moto. Il a également mentionné que cette moto lui serait utile pour ses déplacements.



Hissein Abdelkader, un autre gagnant, se dit très heureux d'avoir remporté cette moto avec Moov Africa, le seul opérateur de téléphonie mobile qui pense à ses clients. Il prévoit d'utiliser la moto pour effectuer ses courses. La dernière distribution de six motos à des clients aura lieu la semaine prochaine.