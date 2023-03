Tchad : Moov Africa offre des PAGNES 08 MARS 2023 à ses abonnés à l’occasion du mois de la FEMME

Moov Africa a organisé ce Jeu Quiz PAGNES 08 MARS pour la troisième fois et cela a commencé pour la première fois en 2021 puis reconduit en 2022 et 2023.



Gossenadji Étienne Chef de Produits SMS et VAS de Moov Africa, a déclaré que le concept et mécanisme de ce jeu quiz restent les mêmes puis les questionnaires sont posés beaucoup plus sur les femmes tchadiennes, histoire du Tchad, connaissances générales et devinettes.