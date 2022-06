Tchad : Moov Africa offre un don de matériels d’assainissement à la commune de Koundoul

Moov Africa participera ce samedi 25 juin 2022 à une journée de salubrité à Koundoul ; le personnel s’y joindra activement. « On sait que la saison des pluies approche à grand pas et c’est important de nettoyer les caniveaux et les voies sur le marché, c’est pour quoi nous sommes venus remettre ce lot de matériels dans le cadre de la salubrité », indique Said Hably.



L’opérateur de téléphonie mobile Moov Africa et la commune de Koundoul lanceront conjointement samedi, au marché de Koundoul, l’opération de nettoyage. Ils invitent la population à faire de même en procédant au nettoyage des alentours de leurs habitations.