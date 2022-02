Tchad : Moov Africa offre un séjour tous frais payés à 3 abonnés Moov Money pour la finale de la CAN 2021

Les heureux gagnants se disent à la fois émus et honorés par cette remise des billets d’avion pour assister à la finale de la CAN 2021 tout frais payés.



« Je suis honoré par l’opérateur de téléphonie mobile Moov Africa qui me donne l’opportunité de participer à la finale de la CAN 2021», affirme Djiddo Fadil Djimet, un heureux gagnant.



Quant à Loum Zamlouda, elle se dit surprise par cette récompense de Moov Africa. « Depuis que Moov Africa a instauré le système de transfert GIMAC, je l'utilise pour faire des transferts dans la zone CEMAC. Je faisais mes transferts normalement, je n’avais aucune intention de gagner et j’avais oublié qu’il y avait cette promotion. J’étais un peu surprise de recevoir l’appel de Moov Africa me disait que j’étais l'heureuse gagnante », se réjouit Loum Zamlouda.