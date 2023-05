Tchad : Moov Africa récompense les gagnants de la promo « Quiz Electroménager – Ventilateur »

L’opérateur de téléphonie mobile Moov Africa a récompensé, mercredi 10 mai 2023, pour la première fois, au siège de ladite institution, les 14 gagnants de la promo Quiz avec des électroménagers (ventilateurs chargeables).



Les heureux gagnants se sont prêtés au jeu question-réponse en envoyant un SMS au 9999 à 125F/SMS. Les clients choisissent la bonne réponse parmi les 3 réponses proposées. Les questions sont focalisées, entre autres, sur la connaissance générale, le football, l’actualité mondiale et le Tchad, mais aussi sur les devinettes pour rester dans l’esprit de la culture générale.



Les gagnants sont désignés par tirage au sort chaque semaine à huis clos, en présence d’un huissier de la justice. Ce jeu permet aux abonnés de Moov Africa de gagner des ventilateurs chargeables, via le service Quiz (Jeu - Questions).



Selon le chef de produits SMS et VAS, Gossenadji Etienne, Moov Africa a procédé à la remise de 14 ventilateurs chargeables aux 14 gagnants, pour une période de deux semaines de quiz écoulées. « Le mécanisme est simple : chaque jour, Moov Africa envoie un message avec le code 9999. Il suffit juste de répondre sur le même 9999 au message soit par A, B ou C, en choisissant la bonne la bonne réponse parmi les 3 réponses proposées.



Ce concept vise à offrir des ventilateurs chargeables à utiliser pendant cette période de canicule. Cette promotion a débuté le 17 avril et prendra fin le 17 mai 2023 à minuit. Nous avons prévu 30 ventilateurs pour 30 gagnants soit 7 gagnants par semaine », explique-t-il. Les heureux gagnants ont exprimé leur reconnaissance à Moov Africa de les avoir récompensés.



« Je suis très content de Moov Africa qui m’a offert ce ventilateur chargeable parce que je suis un fidèle client. Ce ventilateur peut nous aider pendant cette période de canicule avec les coupures intempestives d’électricité », explique Assim Mahamat, l’un des heureux gagnants.



Adoum Brahim, l’un des gagnants, se dit à la fois heureux et surpris de cette récompense de Moov Africa. « Je suis très content de gagner ce ventilateur sans dépenser un seul sou. Il sera extrêmement utile pendant cette période de chaleur », déclare-t-il.