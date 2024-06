Tchad: Moov Africa récompense ses abonnés pour la promotion « Hadiya Tabaski »

L’opérateur de téléphonie Moov Africa récompense ses heureux abonnés, et partage avec eux sa joie et sa solidarité. C'était ce mardi 4 juin 2024, à la direction générale de Moov Africa, en remettant une somme de 40 000 FCFA via Moov Money aux 15 premiers gagnants de la promotion « Hadiya Tabaski »



La responsable de cette promotion « Hadiya Tabaski », Mme Afaf Mahamat Saleh, indique que le mécanisme de ce jeu est simple : pour être éligible au tirage et gagner, il suffit de souscrire aux forfaits kattir appels ou internet, à partir de 1000 FCFA, et cela concerne tous les abonnés de Moov Africa, sans exception sur l'ensemble du territoire national.



Le tirage au sort se fait en présence d'un huissier de Justice, ajoute-t-elle. Les heureux gagnants à Ndjamena, et hors Ndjamena, seront contactés par le centre d’appels pour confirmer avec eux le lot et les modalités de réception de leurs dites lots.



« C'est grâce à nos abonnés que nous sommes devenus leader en terme de satisfaction de la clientèle, on remercie nos abonnés pour la confiance accordée, car d'ici à la fin de l'année, il y aura beaucoup de surprises à venir », affirme la responsable de la promotion Hadiya Tabaski, Mme Afaf Mahamat Saleh.



Lancée le 20 mai 2024, et ce jusqu’au 09 juin, la promo Hadiya Tabaski va permettre à 45 personnes de remporter une valeur de 40.000 FCFA, via de Moov Money, pour effectuer leurs achats durant la période sacrée de TABASKI. Chaque semaine, 15 personnes seront tirées au sort.



Pour rappel, Moov Africa Tchad qui est une entreprise citoyenne, ne cesse de fidéliser ses abonnés et de les récompenser par ses nombreuses et grandes promotions, offres et services, adaptés selon leurs besoins.