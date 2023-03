Tchad : Moov Africa récompense ses clients avec la promo "GIMAC"

Les abonnés de Moov Money peuvent envoyer et recevoir de l'argent via Gimac Pay dans les six pays membres de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine et Tchad). Ce service Gimac de Moov Africa offre d'autres avantages, notamment le retrait d'argent dans toutes les institutions bancaires et le paiement de marchandises dans tous les pays de la CEMAC.



Le service de transfert mobile de Moov Africa offre l'opportunité aux abonnés de Moov Money de recevoir de l’argent de par le monde entier sur leur compte mobile money.