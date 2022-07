Tchad : Moov Africa rend gratuit le transfert d'argent par Moov Money à l'intérieur du pays

Avec la saison des pluies, c’est la période de soudure qui s’installe au Tchad. Beaucoup de ménages s’entraident grâce à des transferts d’argent pour faire face à diverses dépenses, qu'il s'agisse des frais de subsistance quotidiens, des fêtes de famille et des vacances ou de dépenses plus importantes comme les frais de scolarité́ pour la rentrée prochaine. Les frais de transferts, s’ils ne constituent pas une barrière, ont bien un poids dans les dépenses de ces ménages.



Moov Africa Tchad, entreprise citoyenne toujours aux côtés de la population, offre la gratuité des transferts d’argent par Moov Money à ses clients pour les transactions nationales afin de favoriser les transferts d’argent entre ses abonnés.



Avec cette opportunité qu’offre Moov Africa à travers sa plateforme de monnaie mobile Moov Money, les populations devraient pouvoir faire en toute sérénité leurs opérations d’argent sans soucis, ni frais, en toute sécurité et sérénité. Avec des milliers de Tchadiens qui vivent parfois dans des endroits où les banques sont inexistantes, l’objectif ultime est de rendre le transfert d’argent plus accessible à un plus grand nombre de personnes.



Rappelons qu’avec Moov Money, il est possible de :

- Transférer de l'argent instantanément partout au Tchad et en Afrique Centrale en quelques touches sur son téléphone ;

- Payer ses abonnements Canal+, son crédit SNE ;

- Payer ses achats dans les stations-service TotalEnergies, les supermarchés, les pharmacies ;

- Acheter du crédit avec 100% de bonus et acheter des forfaits Internet avec 50% de bonus MB ;

- Retirer son argent auprès d’un agent Moov Money ;

- Stocker de l’argent sous forme d’épargne sur le compte.