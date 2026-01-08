Tchad : Moov Money offre des abonnements Canal+ à 100 clients fidèles









Le Chef de Division Marketing de Moov Money, Djamal Mahamat Abdoulaye affirme que Moov Money continue de récompenser ses clients le plus fidèles.

« Nous demandons à nos clients de continuer à faire leurs transactions via Moov Money, accessible en composant le code *800# ou via l’application mobile Moov Money TD», ajoute-t-il.







"Ça fait un mois que nous avons lancé cette promotion. L’idée, c’est d’aider nos clients à suivre tranquillement la CAN. Tous les clients ayant utilisé Moov Money pour se réabonner à leur bouquet Canal+ durant cette période étaient éligibles pour le tirage au sort ", a expliqué Abdelchakour Assaid, Chef de Service Marketing de Moov Money.







Par ailleurs, la représentante de Canal+ exhorte tous les abonnés de Moov Money à tenter leur chance pour gagner le renouvellement de leur abonnement de canal +.







Djonfanbe Vincent, l’un des heureux gagnants, a exprimé ses sentiments de satisfaction à l’égard de Moov Money et de Canal+.





« J’encourage les clients à utiliser ce système via une application mobile. Je l’utilise souvent car elle est très simple et on peut le faire partout en gagnant du temps », conclut-il.