TCHAD

Tchad : Moov Money offre des abonnements Canal+ à 100 clients fidèles


Alwihda Info | Par Alwihda - 9 Janvier 2026


Moov Money a remis officiellement ce jeudi 8 janvier 2026, à son siège, des cadeaux aux heureux gagnants de la Promo fin d’année lancée en partenariat avec Canal+. Au total 100 clients ont décroché un abonnement Canal+ avec un accès à toutes les chaines pour une période d’un mois.


Tchad : Moov Money offre des abonnements Canal+ à 100 clients fidèles




Le Chef de Division Marketing de Moov Money, Djamal Mahamat Abdoulaye affirme que Moov Money continue de récompenser ses clients le plus fidèles.
« Nous demandons à nos clients de continuer à faire leurs transactions via Moov Money, accessible en composant le code *800# ou via l’application mobile Moov Money TD», ajoute-t-il.


 
"Ça fait un mois que nous avons lancé cette promotion. L’idée, c’est d’aider nos clients à suivre tranquillement la CAN. Tous les clients ayant utilisé Moov Money pour se réabonner à leur bouquet Canal+ durant cette période étaient éligibles pour le tirage au sort ", a expliqué Abdelchakour Assaid, Chef de Service Marketing de Moov Money.


 
Par ailleurs, la représentante de Canal+ exhorte tous les abonnés de Moov Money à tenter leur chance pour gagner le renouvellement de leur abonnement de canal +.


 
Djonfanbe Vincent, l’un des heureux gagnants, a exprimé ses sentiments de satisfaction à l’égard de Moov Money et de Canal+.

 
« J’encourage les clients à utiliser ce système via une application mobile. Je l’utilise souvent car elle est très simple et on peut le faire partout en gagnant du temps », conclut-il.


