Tchad : Moulkou sous les eaux, la menace d'une famine plane

Ce fleuve a causé d'importants dégâts, inondant de nombreux champs de mil, de céréales et autres cultures. La population riveraine et les agriculteurs qui ont perdu leurs récoltes s'inquiètent fortement d'une famine qui risque de frapper la région. Les prix du mil et du riz ont déjà flambé, rendant l'accès à l'alimentation très difficile pour les ménages.



Ce fleuve va bientôt rejoindre le fleuve Logone, ce qui pourrait entraîner des conséquences encore plus graves dans les jours à venir.



Les autorités du Mayo-Kebbi Est, notamment le casier rizicole A et B de Bongor, risquent aussi d'être touchées par ces inondations.



La situation est donc très préoccupante pour les populations locales, qui appellent le gouvernement à prendre des mesures d'urgence pour les aider et prévenir une crise humanitaire.



Une intervention rapide des autorités sera nécessaire pour fournir une aide alimentaire, sécuriser les zones inondées et mettre en place des solutions durables face à ces inondations récurrentes.



Les inondations qui ravagent la sous-préfecture de Moulkou mettent en lumière la vulnérabilité des populations rurales face aux aléas climatiques. La perte des récoltes constitue une véritable catastrophe pour les agriculteurs qui dépendent de leur production pour leur subsistance. Cette situation risque d'entraîner une crise alimentaire grave dans la région, avec des conséquences potentiellement désastreuses pour la santé et la nutrition des populations. Il est urgent que les autorités mettent en place des mesures d'urgence pour venir en aide aux sinistrés et à long terme, des politiques de prévention et d'adaptation au changement climatique.