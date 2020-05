Tchad : Moundou "dans l'impasse" face à une situation de "déliquescence"

Le secrétaire général du département de Lac Wey, Djasnan Diondi, a dénoncé samedi, au cours d'un point de presse, l'impasse dans laquelle se trouve la commune de Moundou. Il justifie les raisons de la suspension du maire Nérolel Ndoukole, et appelle à un sursaut collectif de la population qui doit se sentir concernée par la gestion.



"Des informations, de sources douteuses, véhiculées çà et là par certains individus, font croire à une main mise sur la Mairie par la tutelle", explique Djasnan Diondi qui apporte des éclaircissement à la population.



D'après le secrétaire général, "Moundou la rose a perdu aujourd'hui cette alléchante renommée ainsi que l'éclat de sa brillante et jolie robe, à cause du comportement des hommes et des femmes auxquels la population a confié sa destinée en 2012. C'est triste et alarmant l'état actuelle de notre commune."



Il évoque une gestion catastrophique et calamiteuse de la ville par des "profito-situationnistes."



​Une suspension justifiée du maire



Djasnan Diondi, précise que les conséquences sont néfastes : l'insécurité endémique, l'accumulation des arriérés de salaire de personnel, et des pertes considérables en vies humaines faute de salaires pour se soigner.



Malgré la destitution du premier maire élu, il estime que la nouvelle équipe, à sa tête Nerolel Ndoukole, n'a fait qu'empirer la situation, loin de l'espoir suscité : gestion comme une épicerie familiale, nominations fantaisistes de proches, voyages non justifiés sur frais de la mairie, insubordination, mauvais comportement.



Il se félicite de la décision salutaire du gouverneur qui a permis, à travers des commissions, de collecter de recettes pour payer des arriérés au personnel.



"Devant cette dérive dictatoriale de Nérolel Ndoukole, des mesures conservatoires et salvatrices s'imposent. C'est pourquoi, nous avons décidé de le suspendre", dit-il.



Toutefois, il relève que "cette suspension est loin d'être un règlement de compte comme beaucoup le spéculent. C'est juste un souci de redresser la commune de Moundou en déliquescence pour qu'elle retrouve sa lettre de noblesse."