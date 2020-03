Tchad : "Moundou, il y a l'argent qui dort. Il suffit de mettre des gens responsables"

"Moi je dis et je répète, Moundou, il y a l'argent qui dort", a assuré la semaine dernière le gouverneur de la province du Logone occidental, Dago Yacoub, lors d'une rencontre avec des responsables de la commune de Moundou.



"Il suffit seulement de mettre des gens responsables pour aller récupérer (l'argent, Ndlr). Vous ne pouvez pas rester dans vos bureaux, assis ; vous ne pouvez pas recruter votre cousin, votre frère, votre neveu, pour aller prendre l'argent du contribuable et le mettre dans la poche. Non, on ne peut pas accepter ça. Ca ne peut pas se faire", a déclaré le gouverneur.



Dans son discours, marqué par des salves d'applaudissements de l'assistance composée d'une centaine de personnes, Dago Yacoub a rappelé que "le président de la République nous a envoyé ici avec une mission bien définie, c'est d'être juste avec vous. C'est de vous aidez à ce que le Logone occidental fonctionne et marche. Le Logone occidental peut marcher comme sur des rails. Il n'y a pas de raisons."