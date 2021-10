Tchad : Moussa Aimé annonce l’album « Le monde de mes rêves »

L'artiste tchadien Moussa Aimé a donné une conférence de presse ce 29 septembre à Acamod, pour annoncer le lancement de son nouvel album au restaurant Pilipili le 6 novembre 2021, avec le titre phare « Le monde de mes rêves ».



« Le monde de mes rêves » est un album qui comporte 14 titres. Produit par Yanlom’s Prod, il a été enregistré au Tchad et finalisé en France. Moussa Aimé prévoyait de se rendre en France pour la réalisation de l’album, mais n’a pas pu le faire faute de visa. L'artiste déclare que cet album lui a « vraiment coûté ».



Selon lui, sa sortie a été rendue possible, grâce à son manager Solkam Yanlom Félicité, vivant en France, et qui fait tout pour le propulser sur la scène musicale. Solkam Yanlom l'aide à réaliser le rêve de sa défunte mère qui voulait voir son fils dans le milieu artistique